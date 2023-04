Météo : vacanciers des zones B et C, à quoi va ressembler votre semaine ?

La matinée de mercredi s’annonce comme la plus froide de la semaine. Ainsi, de petites gelées seront possibles au lever du jour entre les Hauts-de-France et la région Grand Est ainsi que plus localement en Bourgogne-Franche-Comté. En cours de journée, les valeurs commenceront à augmenter avec une douzaine de degrés en moyenne dans le nord-est et entre 18 et 25°C au sud. Ces températures s’accompagneront d’un ciel souvent chargé, porteur de quelques ondées de la Normandie au Massif Central et jusqu’aux Pyrénées. Pendant ce temps, le soleil brillera des Alpes jusqu’à la Corse.

Jeudi, l’amélioration se confirmera au sud avec un ciel simplement voilé mais lumineux alors qu’une nouvelle perturbation abordera cette fois la Bretagne avec son lot de pluies et de vent. La hausse du mercure se poursuivra avec la fin du risque de gel matinal et des maximales devenant franchement printanières. Elles seront même estivales au pied des Pyrénées avec des valeurs s’approchant des 30°C. Ailleurs, il fera plutôt entre 16 et 20°C sauf sous la pluie du nord-ouest avec là, moins de 15°C.