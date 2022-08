Alerte canicule : les prévisions météo du lundi 1er août

La 3e vague de chaleur est là et jusqu'à 39 degrés sont attendus ce lundi 1er août dans le Gard. Météo France a placé cinq départements du sud de la France sous vigilance orange avant un nouvel épisode de canicule, qui devrait monter vers le nord mardi et mercredi.

Ardèche (07), Drôme (26), Gard (30), Pyrénées-Orientales (66) et Vaucluse (84) devraient traverser un "nouvel épisode caniculaire dont l'intensité et la durée seront moindres que celles de l'épisode précédent", précise l'organisme de prévisions.

En outre, Météo France avertit sur le risque d'un "très fort danger d'incendies" en zone méditerranéenne, lié au régime de vents (mistral et tramontane) "assez forts" et aux "conditions restant très chaudes et sèches sur une végétation de plus en plus sensible".

En revanche, une partie du nord-ouest, de l'embouchure de la Loire et de la Bretagne aux Hauts-de-France, à la région parisienne jusqu'à la Champagne-Ardenne et le plateau lorrain, se réveillera lundi sous un temps gris, parfois brumeux et humide annonce Météo-France. Cette grisaille se morcellera progressivement et l'après-midi se poursuivra sous un ciel partagé entre éclaircies et nuages. Ces derniers resteront plus nombreux sur la pointe bretonne et au nord de la Seine. Ils pourront conduire à une petite averse vers le Nord Pas-de-Calais.