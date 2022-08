Météo : canicule dans le sud-est, averses et orages sur les reliefs

De belles éclaircies seront présentes sur le pays dès les premières heures du jour et résisteront dans l'après-midi. Dans le sud, c'est la chaleur qui s'imposera. Au fil de la journée, les nuages deviendront menaçants sur les massifs des Pyrénées, des Alpes et sur le relief corse. Des averses se déclencheront, souvent accompagnées d'orages. Le mistral soufflera légèrement le matin et s'atténuera en cours de journée.