Météo : la chaleur s'étend vers le nord, les prévisions du 2 aout

Ça va chauffer ce mardi, et le sud n'est plus le seul concerné. Météo-France prévoit une hausse des températures, la chaleur gagnant le nord du pays à mesure que les nuages s'effacent. Cinq départements sont toujours placés en vigilance orange : l'Ardèche, la Drôme, le Gard, les Pyrénées-orientales et le Vaucluse.

Au lever du jour, le ciel est encore nuageux en Bretagne, Normandie et sur les côtes du Nord-Pas-De-Calais. Les éclaircies sont de retour l'après-midi sauf sur la pointe bretonne et le Cotentin. Quelques entrées maritimes recouvreront le sud des Landes en début de journée mais se dissiperont rapidement.

Sur le reste du pays, le ciel sera dégagé du matin au soir et le soleil brillera largement. Des nuages pourront cependant bourgeonner sur l'extrême est de la chaîne pyrénéenne et sur le Mercantour avec une ondée possible. Le relief corse verra également se développer des nuages menaçants pouvant occasionner une averse orageuse l'après-midi.