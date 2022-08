Canicule, orages : les prévisions météo du jeudi 4 août

Les orages vont faire baisser le mercure, mais pas pour tout le monde. Les 26 départements de la moitié sud-est déja placés en vigilance orange en raison de la canicule vont le rester, jeudi annonce Météo-France dans ses prévisions.

De la Bretagne et de la Normandie au Pas-de-Calais, on observera des grisailles côtières le matin, un ciel variable partagé entre passages nuageux et éclaircies ensuite. Des nuages élevés passagèrement denses envahiront le reste de la moitié nord. Sous ce ciel chaotique, quelques ondées faibles circuleront dès le matin des Pays-de-la-Loire et du Poitou au Centre et au bassin parisien.

Dans l'après-midi, les averses s'étendront du nord-ouest à l'est des Hauts-de-France, au Grand Est et à la Bourgogne, tout en devenant localement orageuses. En Auvergne Rhône-Alpes aussi, le ciel se brouillera l'après-midi mais le risque d'ondées reste très isolé. Sur le tiers sud, des nuages bas recouvriront le pourtour du Golfe du Lion et le sud de l'Aquitaine le matin. Ils régresseront vers le bord de mer et cèderont la place à un ciel ensoleillé ou légèrement voilé en plaine. En revanche, sur les Alpes du sud et la chaîne des Pyrénées, le temps tournera rapidement à l'orage dans l'après-midi.