Trois départements ont été placés en vigilance orange "orage" et "pluie-inondation" par Météo France ce samedi. Il s'agit du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

Le ciel va gronder sur une grande partie du pays ce samedi 8 juin. Météo France a placé trois départements en vigilance orange "orage" et "pluie-inondations" à partir de 18h. Les départements concernés par "l'épisode pluvio-orageux intense" sont le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

"En soirée de samedi et nuit suivante, une dégradation orageuse se met en place sur le sud-ouest de Midi-Pyrénées. Ces orages sont associés à de fortes intensités électriques et pluvieuses", peut-on lire dans le bulletin de 6h de Météo France.

De la grêle attendue

"Des incertitudes demeurent pour la localisation des ces orages les plus virulents", précise Météo France qui ajoute que "de la grêle est aussi attendue."

"Les départements en marge de ceux en vigilance orange peuvent également être concernés par des phénomènes localement forts", prévient l'organisme de prévision.

Plus en détail, sur la totalité de l'épisode, les cumuls de pluie pourront atteindre ou dépasser en pointe 100 mm, a ajouté Météo France. En matinée, sous un ciel chaotique, des averses parfois mêlées de coups de tonnerre circuleront du nord de l'Aquitaine et du Limousin à l'Auvergne Rhône-Alpes et plus localement du pourtour du Golfe du Lion au littoral provençal. Dans l'après-midi, les ondées orageuses régresseront dans l'intérieur de la PACA puis vers les Alpes du Sud et un temps plus ensoleillé ou voilé reviendra sur les régions méditerranéennes.

En revanche, l'activité orageuse se renforcera sur les Pyrénées avec quelques débordements en plaine au sud de la Garonne, ainsi que du Limousin et de l'Auvergne au nord de Rhône-Alpes, à la Franche-Comté et au sud de l'Alsace. Grêle et fortes pluies seront possibles localement sous orages.