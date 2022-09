Orage : 6 départements en alerte orange, un épisode méditerranéen attendu

C'est la conséquence du pic de chaleur exceptionnel qu'a connu la France, lundi. Ce mardi, Météo-France alerte que des orages, potentiellement violents, sont attendus sur une grande partie du pays. Sur le Languedoc et l’ouest de la Provence, "le risque d'orages violents accompagnés de pluies intenses sera particulièrement élevé", indique l'institut qui, dans un bulletin diffusé à 16H, a placé six départements en vigilance orange : l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l'Ardèche et la Drôme.