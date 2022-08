Orages, canicule : 11 départements en vigilance orange, les prévisions météo du vendredi 5 août

Du sud-ouest à l'Auvergne Rhône-Alpes et au pourtour méditerranéen, la journée sera encore très chaude. On observera des grisailles matinales au pied des Pyrénées et sur le pourtour du Golfe du Lion, un ciel passagèrement voilé sinon. Des orages se développeront rapidement l'après-midi sur les Pyrénées, sur les Alpes et sur le Massif Central jusqu'aux Cévennes. Ils seront parfois forts sur l'est du Massif central. Quelques ondées pourront déborder dans l'intérieur du Languedoc et vers la vallée du Rhône.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 13 à 17 degrés sur le nord-ouest, entre 17 et 22 ailleurs, localement 23 à 25 en bord de Méditerranée. En journée, les thermomètres plafonneront entre 20 et 25 degrés près de la Manche et atteindront sans excès 26 à 31 degrés sur le reste de la moitié nord, sauf localement 32/33 de l'Alsace à la Franche-Comté. Excepté sur le littoral aquitain où l'on prévoit 25 à 28 degrés, il fera encore 31 à 35 degrés au sud, localement 37 à 39 de la vallée du Rhône au Languedoc-Roussillon et à la Provence.