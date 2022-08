Météo : après la vague de chaleur et les orages, quel temps prévu pour ce 15 août ?

Dans la partie Est de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Corse, on observera quelques grisailles côtières le matin, un ciel variable ensuite avec des averses passagères, et parfois des développements orageux sur les Alpes du sud et le nord de l'île.

Un temps calme et bien ensoleillé, passagèrement voilé, sera lui de retour dès le matin sur le reste du pourtour méditerranéen jusqu'en moyenne vallée du Rhône. L'après-midi, les éclaircies s'élargiront. Seul le relief des Pyrénées se coiffera de nuages menaçants conduisant à des averses sur l'est de la chaîne.