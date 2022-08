Météo : après un été hors norme, à quoi s’attendre pour la rentrée ?

Selon les tendances hebdomadaires, la semaine du 29 août au 4 septembre s’annonce plus chaude et plus sèche que la normale avec une anomalie de température de l’ordre de +2 à +3°C par rapport à la normale. S’il n’est pas encore possible d’entrer dans les détails, les modèles de prévision s’accordent sur le maintien de conditions anticycloniques pour débuter le mois de septembre. Ainsi, c’est donc un temps estival qui devrait accompagner les élèves sur le chemin de l’école. La chaleur devrait également dominer avec souvent plus de 25 à 30°C en cours de journée.

Sauf surprise, soleil et chaleur continueront de dominer au début du mois de septembre. Cela va ainsi dans le sens des tendances saisonnières qui, après avoir annoncé un été plus chaud et plus sec que la normale, envisagent un début d’automne dans la même lignée. L’été 2022 n’est donc vraiment pas terminé…