Arrivée d’une "patate anticyclonique" sur la France : quelles conséquences sur la météo les jours à venir ?

Après une période douce et particulièrement humide, les conditions météo vont s’apaiser ces prochains jours. La décrue va pouvoir s’amorcer grâce au retour d’un temps sec mais qui ne sera pas forcément ensoleillé. Un anticyclone en hiver n’est pas forcément synonyme de ciel clair en raison de l’humidité présente à cette période de l’année.

Les hautes pressions sont en train de revenir par l’Atlantique et vont assurer un temps sec et calme dans la plupart des régions à partir de cette fin de semaine et du week-end. Ce puissant anticyclone (environ 1040 hPa) va s’étaler sur la France, prenant une forme de pomme de terre sur les cartes satellites, d’où le terme de "patate anticyclonique" utilisé par les météorologues. Cependant, de nombreuses régions ne verront pas le soleil ces prochains jours. Comment expliquer cette absence de lumière malgré la présence de l'anticyclone ?

Un temps sec mais souvent gris ce week-end

Si le soleil parviendra difficilement à s’imposer, c’est en raison de toute l'humidité apportée par les dernières précipitations et qui va rester bloquée près des sols. Résultat, la chance d'observer des éclaircies sera généralement mince sauf en montagne. Les reliefs vont en effet émerger au-dessus de toute cette grisaille, et c’est donc un ciel bleu qui dominera en altitude. Même constat pour les régions méditerranéennes mais pour une autre raison, ce sera grâce au mistral et à la tramontane qui dégageront le ciel de ces régions.

DR

Dans le détail, après un jeudi encore chaotique avec des averses dominantes, l’anticyclone s’imposera à partir de vendredi. Cette journée débutera dans une ambiance bien grise avec de nombreux nuages bas doublés de brouillards. Ces stratus auront beaucoup de mal à laisser leur place au soleil, sauf en altitude et près de la Méditerranée où le vent soufflera en rafales jusqu’à 80 km/h. La situation météo sera identique pour commencer le week-end tandis que dimanche, le soleil pourrait gagner un peu de terrain à la faveur d’un assèchement de la masse d’air. Côté températures, les valeurs seront de saison avec de petites gelées possibles le matin, notamment dans l’est.

Retour de la pluie avant Noël ?

En milieu de semaine prochaine, l’anticyclone se rétractera de nouveau vers le proche Atlantique, laissant ainsi s’infiltrer une perturbation pluvieuse par le nord-ouest. Celle-ci traversera le pays entre mardi et mercredi avec des pluies généralement faibles et aussi un peu de neige en montagne. Ce retour des précipitations sera un avant-goût de ce qu’il pourrait se produire à l’approche des fêtes de fin d’année. Selon les dernières prévisions, un flux de nord-ouest va s’installer en fin de semaine prochaine, annonçant un temps humide pour Noël.

Des pluies pourront alors se succéder dans une atmosphère de saison, si bien que la neige sera également au rendez-vous en montagne, de bon augure pour les stations de sports d’hiver qui ont beaucoup souffert de la grande douceur observée ces derniers jours. Dans ce contexte dépressionnaire, il conviendra également de surveiller le risque de vents forts. Cette nouvelle période de temps agité viendra clôturer un trimestre (octobre-novembre-décembre) particulièrement humide dans quasiment toutes les régions.