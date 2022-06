Canicule : Belle-Île, Biarritz, Noirmoutier... plusieurs records de chaleur nocturne battus cette nuit

Au total 14 départements sont en vigilance rouge, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ayant été ajoutés à la liste vendredi. Et 56 autres, de la région parisienne à la frontière allemande ainsi que de la Bretagne à la région lyonnaise sont dans l'orange. Des records pour un mois de juin ont été battus vendredi dans au moins 11 communes, dont Carcassonne avec 40,4° et Saintes (Charente-Maritime) avec 40°. Le thermomètre atteint des sommets et devrait encore grimper.