Étymologie : quel rapport entre la canicule et... le chien ?

C'est le sujet dont on parle le plus - ou presque - depuis jeudi et le début de l'épisode exceptionnel que traverse la France. Près de 18 millions de Français sont concernés par ces températures extrêmement élevées. La canicule particulièrement précoce, qui sévit sur près du tiers de l'Hexagone, met 37 départements en alerte. Mais quelle est l'origine de ce mot qui bouscule notre quotidien ? Explications sur une origine surprenante.