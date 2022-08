La canicule s'installe, jusqu'à 40°C attendus : les prévisions de ce mercredi 10 août

Les fortes chaleurs remonteront vers le nord du pays et le thermomètre grappillera quelques degrés sur la moitié nord de l'Hexagone. Il fera partout bien au-dessus des 30 degrés, à l'exception des côtes de la Manche où les valeurs seront comprises entre 24 et 27 degrés. La canicule s'intensifie sur le Sud-ouest, les maximales varieront de 34 à 39 degrés, localement jusqu'à 40. Sur le sud-est du pays, on attend de 31 à 35 degrés, encore 36 en basse vallée du Rhône, et 27 à 29 degrés sur le littoral du Golfe du Lion.

Météo-France a instauré pour ce mercredi une vigilance orange canicule pour 16 départements : Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde(33), Landes (40), Loire-Atlantique (44), Lot (46), Lot-et-Garonne(47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) et Vendée (85).