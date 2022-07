Incendies en Gironde : le zoo du Bassin d'Arcachon va évacuer ses animaux

"Des vétérinaires et des soigneurs commencent également à arriver de plusieurs parcs zoologiques du territoire avec des véhicules, des caisses de transport et du matériel vétérinaire pour participer à l'évacuation des animaux et veiller à leur sécurité et bien-être", précise Cécile Erny. À 16H00, aucun animal n'avait encore quitté le zoo de la Teste-de-Buch, où est par ailleurs installé le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) des sapeurs-pompiers.

Telle une Arche de Noé, les animaux seront ensuite transférés sur le parking du zoo de Pessac, en périphérie de Bordeaux. Car certaines espèces sont plus sensibles aux fumées comme les primates. "Le temps que le nuage de fumée passe", a poursuivi la directrice de l'association installée au zoo de Beauval. "C'est une opération unique en son genre. Il y a une forte mobilisation de profession", selon elle.