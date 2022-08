Canicule : la fin de l'épisode prévue dimanche

Elle est attendue avec impatience. Si les températures, ce samedi, vont rester caniculaires sur l’ouest et le sud-ouest du pays, la 4e vague de chaleur - qui a débuté le 8 août dernier - est sur le point de se terminer. "Dimanche, une dégradation orageuse quasi généralisée devrait marquer la fin de cette vague de chaleur", assure Météo-France, dans son bulletin de samedi.

Ressentis dès samedi soir en soirée sur l'Aquitaine et l'Occitanie, les orages circuleront dimanche vers le Massif Central jusqu’au Centre, avant de se décaler sur le Languedoc, puis vers les Alpes, et de remonter jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté. "Ils seront localement forts, et pourront donner par endroits des cumuls de précipitation jusqu’à 30 à 50 mm, parfois grêligènes", prévient l'institut.