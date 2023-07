Canicule : la nuit passée a été la plus chaude depuis le début de l'année

Ce dimanche, quatre départements de l'est de la France sont placés en vigilance orange pour canicule : le Rhône, l'Ain, l'Isère et les Alpes-Maritimes, tandis que dix autres sont placés en vigilance orange pour orages violents. En milieu de journée, il fera 35°C à Strasbourg ou à Montélimar et même 36° à Lyon, tandis qu'il fera plus frais dans l'ouest de la France : 23°C à Rennes et Rouen, et 20° à Brest. A Paris, Météo France prévoit 28°C ce dimanche.