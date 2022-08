Une journée sèche et très ensoleillée : les prévisions météo du mardi 9 août

Un peu de fraicheur sera néanmoins bienvenue sur le tiers nord de la France avec des températures minimales comprises entre 10 et 15 degrés. Il fera entre 15 et 19 degrés sur la moitié sud en fin de nuit, localement 20 degrés sur le rivage girondin et entre 20 et 24 degrés sur les côtes du Languedoc-Roussillon et la Côte d'Azur.

L'après-midi sera à nouveau très chaud. Les maximales seront comprises sur un large quart sud-ouest entre 33 et 38 degrés ainsi que dans la vallée du Rhône et bassin méditerranéen. De 29 à 33 degrés sont attendus en Corse. Du sud Bretagne à la Picardie et région Grand Est, les températures atteindront 28 à 32 degrés. Enfin, proche de la Manche il fera de 24 à 27 degrés.