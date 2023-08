Canicule : trois départements en vigilance orange dimanche

Samedi, seul le Rhône avait été placé en alerte orange canicule. Météo-France avait alors prévu que les températures pourraient dépasser les 35 degrés, et que des pointes entre 35 et 37 degrés resteraient fréquentes dans la vallée du Rhône. Ce samedi, l'institut a indiqué un début d'événement canicule prévu pour dimanche, dès 12h. "La bascule des vents au Sud-Ouest va continuer de drainer sur la région Rhône-Alpes dans une masse d'air chaud d'origine espagnole", souligne Météo-France dans son communiqué. Les 35 degrés seront atteints à Ambitieux et Grenoble