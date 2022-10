Coup de chaud sur la France : jusqu’à 32°C ce mardi, encore plus chaud demain avec des records en vue

Outre la douceur présente la nuit, la chaleur domine en cours de journée depuis le week-end dernier. Ainsi, Bordeaux connaissait dimanche son 54e jour de forte chaleur de l’année, c’est-à-dire avec une température maximale supérieure ou égale à 30°C. Pour bien se rendre compte de l’intensité de la chaleur observée cette année, en 1977 à Bordeaux, les 30°C n’avaient pas été atteints durant toute la période estivale. Or, 45 ans plus tard, cette valeur est atteinte en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre et pour la première fois en seconde quinzaine d'octobre !

Ce mardi après-midi, deux records de chaleur pour un mois d’octobre ont été battus au Pays Basque avec notamment 33,8°C à Orthez, mais aussi 32,3°C à Oloron-Sainte-Marie. Pour cette dernière, l’ancien record était de 31°C et datait du 6 octobre 2012. Mercredi après-midi, les valeurs gagneront encore un ou deux degrés, si bien que des pointes à 33°C seront possibles dans le sud-ouest. La chaleur s’étendra également pour gagner le val de Loire et la Bretagne avec 25°C prévus à Rennes et 27°C dans la région nantaise. De nouveaux records pourront ainsi être battus.