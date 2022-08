Cinq départements désormais en alerte orange pluie-inondation

Un épisode de fortes pluies va se mettre en place dans la matinée ce lundi, s'étendant des Cévennes jusqu'à l'Ain. Il s'évacuera en fin de nuit de lundi à mardi. "La durée et la stationnarité de la perturbation pluvio-orageuse entraîneront des cumuls importants, qui pourront atteindre 70 mm en 12h, parfois 100 mm en 24h et même plus de 150 mm en Ardèche", prévient Météo France.

Pour les départements de la Loire et de la Haute-Loire, ce sera surtout leur partie Est qui sera concernée et pour l'Ain sa partie Ouest.