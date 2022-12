Douceur exceptionnelle au Nouvel An : de nombreux records battus cette nuit, 8° C de plus en moyenne sur tout le pays !

Pour ce 31 décembre, l’indicateur thermique national (moyenne des températures du matin et de l’après-midi de 30 stations météo représentatives) approchera des 14°C alors que la normale est de 5,7°C ! En moyenne, on sera donc 8°C au-dessus de la normale. Une anomalie de température aussi forte est très rare et ne s’est produite que 4 fois, tous mois confondus, en 75 ans de mesures. Ce 31 décembre sera sans aucun doute le 31 décembre le plus chaud observé en France, battant le précédent record établi en 2017 avec un indicateur thermique de 10,95°C.

Ces records viennent conclure une année 2022 hors norme, entre canicules à répétition, incendies et sécheresse historique. Comme annoncé il y a plusieurs semaines, elle termine sur la première marche du podium des années les plus chaudes avec une moyenne nationale de 14,5°C, devant 2020 et ses 14,07°C et 2018 avec une température de 13,98°C.