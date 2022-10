Records de chaleur : la France vit son mois d’octobre le plus chaud depuis 1900

Depuis le début du mois, la moyenne des températures à l’échelle nationale (moyenne du matin et de l’après-midi) affiche 16,6°C : c’est environ 3°C de plus que la normale. Mais surtout, cette valeur est supérieure de 0,3°C au mois d’octobre 2001 qui détient jusque-là la palme du mois d’octobre le plus chaud depuis le début des relevés météo, soit depuis 1900. Et au regard des prévisions météo des dix prochains jours, il est quasi-certain que 2022 détrônera 2001. En effet, après une légère baisse en cette fin de semaine, une nouvelle hausse du mercure est annoncée pour ce week-end. La barre des 30°C sera ainsi atteinte une énième fois dimanche après-midi dans le sud-ouest. Cet épisode de douceur exceptionnelle va ensuite se poursuivre toute la semaine prochaine et probablement au-delà, d’où la première place attendue pour octobre 2022.

Au-delà de ce mois d’octobre record, c’est toute la saison estivale qui a été exceptionnelle par son intensité et par sa durée. Dès le mois de mai, les records de chaleur tombaient par dizaines et mai 2022 devenu le mois de mai le plus chaud depuis le début des relevés. En juin, une canicule exceptionnellement précoce s’installait avant le solstice, faisant de juin 2022 le deuxième mois de juin le plus chaud depuis 1900. Rebelote en juillet, devenu le 3ᵉ mois de juillet le plus chaud puis en août qui a pris au passage la 2ᵉ place du classement. Le mois de septembre n’a pas été en reste avec la barre des 40°C franchie le 12 septembre, du jamais vu si tard dans la saison.