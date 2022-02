Cyclone tropical Batsirai : la Réunion en alerte rouge

"Batsirai se déplace vers l'Ouest, Ouest-Sud-Ouest à environ 19km/h. Sur cette trajectoire, il devrait passer au plus près de Maurice en fin de journée à environ 130 km (+/- 50km) et de la Réunion en début de journée demain jeudi à environ 160km", prévient Météo-France. Les fortes pluies vont concerner l'ensemble du département. "Elles pourraient particulièrement fortes à proximité du Volcan et des cirques", prévoit l'institut. Les conditions devraient s'améliorer à partir de la fin de journée et surtout en journée de vendredi.