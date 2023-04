De la pluie et quelques averses orageuses : quel temps ce dimanche ?

Dans le détail, de nouvelles pluies vont arriver par le nord de la Loire dans la nuit de samedi à dimanche, avant de s'étendre jusqu'à l'Ile-de-France et la Nouvelle Aquitaine. Elles seront passagèrement soutenues sur le nord-ouest et s'accompagneront d'un vent de sud-ouest assez fort, atteignant temporairement 60 à localement 80 km/h en rafales du sud de la Bretagne et des Pays de la Loire au bassin parisien. Excepté quelques ondées résiduelles sur les Alpes, les conditions seront d'abord calmes sur le reste du pays.

Mais dans l'après-midi, le mauvais temps va se généraliser sur l'ensemble de l'Hexagone. Les pluies franchiront le nord de la Seine, tout le nord-est et l'Auvergne-Rhône-Alpes, et s'enfonceront sur le sud de l'Aquitaine et sur l'Occitanie jusqu'au bord de mer. Seules les Alpes du sud, la Côte d'Azur et la Corse y échapperont. Sur l'île de Beauté, la grisaille viendra teinter le ciel des côtes ouest dans l'après-midi, tandis que le soleil dominera ailleurs. Les Alpes du sud et la Côte d'Azur profiteront quant à elles d'une journée de répit. La météo sera plus clémente, passagèrement nuageuse, et la pluie ne devrait arriver qu'à partir de la nuit suivante.