Météo : le climat français est-il en train de se "tropicaliser" ?

Le constat est valable sur terre mais aussi dans l’eau ! Avec des valeurs de l’ordre de 19 à 22°C entre le sud de la Bretagne et les plages de l’Aquitaine, les températures de l’eau du littoral atlantique sont équivalentes à celles habituellement observées en août ! Le constat est similaire en Méditerranée où l’absence de mistral et de tramontane depuis la fin mai a permis à la mer de se réchauffer, à tel point qu’elle s’approche localement des 25°C sur le littoral du Languedoc et de la Corse.

Cet épisode de chaleur peut être tout à fait qualifié de vague de chaleur marine avec des valeurs équivalentes, pour la Grande Bleue, aux températures dans les zones tropicales. Les conséquences de ces températures anormalement élevées pour la saison sont particulièrement préjudiciables pour les écosystèmes. Entre la mort des coraux pourtant essentiels et l'arrivée d'espèces invasives toujours plus nombreuses et toujours plus vigoureuses, cette "tropicalisation" des eaux près de nos côtes risque également d'entraîner une prolifération d'algues indésirables. Vous l’avez compris : le réchauffement est à l’œuvre et l’avenir climatique inquiète de plus en plus avec un bouleversement déjà en cours qui risque de s’accentuer jour après jour.