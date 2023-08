Plus de fraîcheur et moins de ciel bleu... Découvrez les prévisions météo de cette fin de semaine

Au-delà des probables intempéries, il faut surtout retenir que le mercure se situera sous les moyennes de saison. "Au plus chaud de la journée, on attend le plus souvent 19 à 22°C sur une large partie nord de la France, 17 à 20°C sur le littoral de la Manche. Au sud, les maximales devraient atteindre 21 à 24°C dans les plaines du Sud-Ouest, 26 à 31°C autour de la Méditerranée et sur le littoral corse", prévoient les experts.