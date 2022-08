Météo : deux départements en alerte canicule, les prévisions de ce samedi

Il fait plus frais ce week-end. L'alerte canicule qui touchait encore neufs départements dans la nuit de vendredi à samedi, n'en concerne désormais plus que deux : le Gard et le Vaucluse. Les départements suivants ne sont donc plus suivis : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie. "L'épisode caniculaire est d’intensité moindre que le précédent, mais durable sur la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen", précise Météo France dans son bulletin de 6h.