Réchauffement climatique : six jours d'affilée sans gelée, du jamais-vu au Pic du Midi

La France connaît des températures particulièrement douces en cette fin janvier, avec nombre records mensuels de chaleur battus dans la moitié sud. Des conditions météo printanières, devenues de plus en plus fréquentes et intenses ces dernières années en raison du dérèglement climatique. Au sommet du Pic du Midi, dans les Pyrénées, une série inquiétante (et toujours en cours) de six jours sans gelée vient d'être enregistrée.

Des records de chaleur à la pelle en plein cœur de l'hiver. Une douceur exceptionnelle s'est installée en France ces derniers jours. Dans des dizaines de communes de la moitié sud, jamais les températures n'avaient été aussi élevées pour un mois de janvier, habituellement le plus froid de l'année.

Des conditions météo auxquelles n'échappent pas les sommets des montagnes. À 2880 mètres d'altitude, l'observatoire du Pic du Midi vient d'enregistrer six jours consécutifs sans la moindre gelée de mercredi à lundi pour la première fois de son histoire. Série toujours en cours.

Record mensuel pulvérisé

Le Pic du Midi n’avait jamais connu de séquence de plus de trois jours sans gelée en janvier, souligne Météo-France. Ce fut le cas en 1971, en 2002 et en 2007, preuve que ces épisodes qui risquent de se répéter à l'avenir avec le réchauffement climatique rest(ai)ent rares.

En l'état, et malgré deux semaines de relative fraîcheur, janvier 2024 pourrait devenir le 24ᵉ mois d'affilée plus chaud que la moyenne des normales de saison de la période 1991-2020. Des normales de plus en plus anormales et sans doute à revoir.