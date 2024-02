Météo : en mars, la pluie va-t-elle enfin laisser sa place au soleil et à un temps plus apaisé ?

Après plusieurs mois de pluies, synonymes d’intempéries dans de nombreuses régions, voilà le printemps qui approche à grands pas. Si une amélioration semble se dessiner dans le courant de la semaine prochaine, sera-t-elle durable ? Ou au contraire, faut-il s’attendre à de nouvelles pluies et donc à la poursuite des crues et des inondations ?

Depuis la mi-octobre, les perturbations atlantiques s’enchaînent à un rythme particulièrement soutenu. En conséquence, les pluies sont nombreuses et fréquentes, occasionnant le débordement de nombreux cours d’eau. Ainsi, dans plusieurs communes du Pas-de-Calais, des habitants connaissent cette semaine leur 5ᵉ inondation de l’hiver ! Avec l’arrivée officiellement du printemps météorologique ce vendredi 1ᵉʳ mars, la situation va-t-elle enfin s’améliorer durablement ?

L’anticyclone, qui semble vouloir revenir la semaine prochaine, va-t-il parvenir à mettre fin à ce flux océanique ? Dans le même temps, il faut espérer que le froid ne revienne pas de manière trop intense en raison d’une végétation parfois très en avance et donc vulnérable.

Soleil et douceur reviennent la semaine prochaine

La journée du lundi 4 mars pourrait marquer le passage de l’ultime perturbation d’une longue, très longue série. Arrivant par l’Atlantique, elle traversera le pays en apportant de la pluie en plaine et de la neige en montagne. Après ça, il semble de plus en plus probable qu’un anticyclone vienne se positionner entre la Scandinavie, la Russie et l’Europe centrale. Il fera ainsi barrage aux pluies venues de l’océan et permettra à un temps sec et lumineux de s’installer, après dissipation des éventuels brouillards matinaux. Ces conditions plus agréables s’imposeront entre mardi et mercredi en fonction des régions. Selon la position exacte des hautes pressions, le flux dirigé sur la France ne sera pas le même. Orienté à l’est, il apportera alors des valeurs de saison avec de la fraîcheur localement marquée le matin alors qu’au sud-est, il générera davantage de douceur après la petite fraîcheur du lever du jour. C’est ce dernier scénario qui est privilégié jusqu’au week-end des 9 et 10 mars au moins.

Après une première semaine de mars douce et relativement sèche, les conditions devraient sensiblement évoluer au cours de la semaine du 11 au 17 mars. Avec un anticyclone se rétractant en direction de l’Atlantique Nord, des dépressions pourraient circuler vers la Péninsule Ibérique et le bassin méditerranéen. Ainsi, le temps s’annonce plus humide dans le sud-est que dans les autres régions, une bonne nouvelle puisque c’est près de la Grande Bleue où les sols sont les plus secs en cette fin d’hiver. Ailleurs, le temps sera souvent calme même s’il n’est pas exclu qu’une perturbation parvienne à progresser de l’Atlantique vers le nord du pays. Avec un flux orienté au sud, les températures resteront situées au-dessus des normales de saison avec un excédent de l’ordre de +2 à +4°C par rapport aux valeurs d’un mois de mars.

Vers une deuxième quinzaine de mars plus fraîche et plus humide

Un changement de temps plus marqué pourrait s’opérer à l’approche de la deuxième quinzaine du mois. Ainsi, pour la semaine du 18 au 24 mars, les conditions pourraient être plus perturbées sur l’ensemble du territoire en raison de dépressions positionnées à proximité du pays, entre les Açores et le Proche Atlantique. Durant cette période, les précipitations s’annoncent (de nouveau) excédentaires dans la plupart des régions. Côté températures, les valeurs se rapprocheront des normales de saison avec une relative douceur. Avec des vents dominants toujours au secteur sud-est, aucune période froide n’est en vue. Au contraire, en cas de période de temps plus lumineux entre deux perturbations, l’atmosphère pourrait rapidement devenir printanière à quelques jours du passage à l’heure d’été.

Cette situation chaotique, voire instable, pourrait également dominer au cours de la dernière semaine du mois correspondant à la semaine de Pâques. S’il ne s’agit pas d’un véritable défilé de perturbations comme ce fut le cas au cours des derniers mois, la présence de dépressions également appelées gouttes froides au large du Portugal, voire jusqu’en Espagne, sera à l’origine d’une météo souvent menaçante et parfois pluvieuse.

Les précipitations pourraient ainsi être légèrement excédentaires dans la moitié sud. Le mercure, de son côté, sera semblable à celui de la semaine passée et donc dans les normales, voire un peu au-dessus des valeurs dites de saison. Ces dernières tendances pour le mois de mars sont donc rassurantes d’un point de vue du risque de gel tardif. Malheureusement, les nouvelles pluies annoncées devraient retarder l’amélioration sur le front des crues qui pourraient bien faire parler d’elle au cours du printemps également.