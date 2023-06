Météo : encore 48 heures d’orages violents avant un week-end très chaud et ensoleillé !

Jeudi, une énième et dernière salve orageuse est à prévoir. Dès la matinée, des averses et coups de tonnerre se produiront entre les Pyrénées et le nord de la Seine. Puis, dans l’après-midi, ils s’organiseront en véritable dégradation depuis le Massif Central jusqu’aux frontières de l’est, avec une fois encore des phénomènes violents possibles. Pendant ce temps, les conditions se stabiliseront près de l’océan tandis que le soleil se maintiendra en Méditerranée où mistral et tramontane se lèveront. Le mercure, en légère baisse, s’établira l’après-midi de 21 à 28°C au nord et de 21 à 32°C au sud, avec encore des pointes à plus de 35°C sur l’île de beauté.