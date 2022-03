L’hiver n’a pas dit son dernier mot : retour du froid dès ce week-end !

Qui dit flux de nord-est, dit flux continental. C’est donc un temps généralement sec qui va s’installer à partir de ce week-end avec un soleil dominant, dès samedi dans l’est et à partir de dimanche ailleurs. Mais gare à la bise ! Avec un vent de nord-est soufflant jusqu’à 40 km/h en rafales dans les régions septentrionales, l’impression de froid s’en trouvera alors renforcée. En milieu de semaine prochaine, le froid régressera, car l’influence océanique reprendra le dessus.

Avec elle, les perturbations et dépressions atlantiques retrouveront le chemin de la France. La pluie sera ainsi de retour dans l’ouest mercredi avant de se généraliser entre jeudi et vendredi. Bonne nouvelle pour la fin de saison de sports d’hiver : la neige tombera à nouveau sur tous les massifs ! Et peut-être pas seulement car l’air froid résistant un peu plus longtemps entre la Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien et le quart nord-est du pays, des chutes de neige pourraient bien se produire temporairement jeudi prochain dans ces régions. L’échéance étant encore lointaine, il conviendra d’affiner la prévision mais le risque est réel. À suivre de près.