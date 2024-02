Vacances scolaires : la neige sera-t-elle au rendez-vous ce week-end dans les stations de ski ?

Les vacances scolaires de la zone C, qui concerne Paris, Versailles, Créteil, Toulouse et Montpellier, débute ce samedi 10 février. Et une question se pose pour les fondus de ski : y aura-t-il de la neige en montagne ? Selon Météo-France, elle sera surtout abondante dans les Alpes du Sud, mais plus modérée sur les autres sommets.

Que les vacanciers de la zone C, qui entament leurs congés d'hiver ce samedi 10 février, se rassurent : il y aura de la neige ce week-end, mais pas sur tous les massifs et plutôt à des altitudes assez élevées. Ainsi, il vaut mieux avoir prévu un départ pour les Alpes, car c'est dans cette région que les chutes de neige devraient être les plus abondantes. Selon Météo France, 10 à 15 cm sont attendus au-dessus de 1 700 mètres d'altitude et jusqu'à 20 cm de neige devraient tomber à 2 000 mètres d'altitude.

Jura, Vosges, Massif central : attendez-vous à de la pluie

Même chose dans les Pyrénées où les flocons devraient tomber à partir de 1 600 mètres d'altitude, mais de façon moins abondante que dans les Alpes. En revanche, du côté du Jura, des Vosges ou du Massif central, là, il faudra plutôt s'attendre à voir la pluie tomber dès samedi. Et ce, alors que ces massifs, de plus basse altitude que les Alpes et les Pyrénées, manquent cruellement de neige. Mais rien n'est prévue avant dimanche, voire lundi, selon Météo France. Dimanche, dans le Massif-Central (où le point le plus haut se situe à 1 885 m), la neige ne tombera qu'à partir de 1 700 mètres d'altitude et en faible quantité, révèle l’établissement public.

Résultat, les réservations sont en chute libre dans le Jura, les Vosges et le Massif Central, avec des reculs de plus de 40% en février sur un an, selon une récente étude du groupe PAP Particulier à Particulier.