Météo instable ce week-end : chaleur et orages, personne ou presque n'y échappe !

Dimanche, le risque orageux diminuera pour se localiser essentiellement de Lille jusqu’à Montélimar. La Lorraine et l’Alsace resteront une fois encore à l’écart des coups de tonnerre et des averses. Dans une large moitié ouest, le ciel alternera entre nuages et belles éclaircies. Une ondée restera possible localement entre la Normandie et les régions centrales. Plus au sud, le soleil dominera, sauf sur les Pyrénées et la Corse où de petits orages pourront se développer en cours d’après-midi.

Malgré la formation d’orages, l’atmosphère demeurera estivale. Samedi matin, les minimales seront particulièrement douces avec une vingtaine de degrés de l’Atlantique jusqu’au nord du pays. En cours de journée, la chaleur sera localement marquée, si bien que l’ambiance deviendra lourde. Il fera encore 30 et 32°C dans les Hauts-de-France, en région parisienne et plus largement dans le quart nord-est. Ailleurs, prévoyez entre 24 et 28°C à l’ombre en moyenne.

Peu d’évolution attendue pour notre journée dominicale avec encore plus de 30°C possibles du centre au nord-est et une moyenne de 25 à 29°C partout ailleurs. Ce temps chaud nous accompagnera tout au long de la semaine prochaine avec un ciel souvent dégagé dans l’ouest et le nord, plus orageux en direction du sud-est.