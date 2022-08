VIDÉO - Paris : les images de la capitale surprise par les orages et inondations

Alors que la semaine dernière le pays était victime de la canicule, la pluie s'abat sur la capitale. Aux alentours de 18h ce mardi 16 août, des averses diluviennes accompagnées de rafales et de grêles frappent Paris. Certaines stations de métro sont inondées. Paris et la région parisienne n’ont pourtant pas été placées en vigilance orange par Météo-France. Mais cela n'empêche pas à la capitale et ses environs d'être victimes de ces phénomènes violents."En 1 heure, 37 mm (18h57) ont déjà été enregistrés à la station de Paris-Montsouris. À titre indicatif, la normale mensuelle 1991-2020 pour cette station est de 58 mm ; normale par ailleurs déjà dépassée ce mardi 16 août", peut-on lire sur leur compte Twitter.