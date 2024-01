Le Pas-de-Calais maintenu en vigilance orange crues jusqu'à samedi au moins

Même si les intempéries se sont arrêtées, les cours d'eau peinent à retrouver leur niveau normal dans le Pas-de-Calais. Météo-France maintient son alerte orange crues dans le département jusqu'à samedi, au moins. Ce niveau de vigilance concerne plus particulièrement la Canche, et les communes qui la bordent.

La situation s'améliore dans le nord de l'Hexagone, mais les habitants ne sont pas encore sortis d'affaire. Malgré l'arrêt de la pluie, la vigilance reste de mise dans le Pas-de-Calais après les intenses intempéries de ces dernières semaines. Ainsi, le département demeure en alerte orange crues dans le dernier bulletin de Météo-France.

Dans le détail, selon Vigicrues, la Canche est suivie avec une attention toute particulière, présentant toujours un "risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes". Les communes de Frévent, Hesdin, Beaurainville, Brimeux, Montreuil et Étaples sont notamment concernées. L'Aisne Ardennaise, l'Aisne Vaux, l'Oise moyenne, sont, elles, toujours scrutées, mais à une échelle moindre puisqu'elles présentent un "risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et dangereuse des eaux".

Capture Météo France 12 janvier 2024. - Météo France

Par ailleurs, les départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Charente-Maritime, de la Marne, de la Meuse, de l'Oise et de la Seine-et-Marne font l'objet d'une vigilance jaune crues.

L'autre grand phénomène météorologique de ces derniers jours, des températures basses, reste, en revanche, à l'ordre du jour. Une vingtaine de départements de l'est et du centre de la France demeurent en alerte jaune "grand froid". Dans le massif central, le dispositif "neige-verglas" est également actionné. D'ailleurs, dans une large partie du pays (en dehors essentiellement de la façade méditerranéenne), le mercure va encore peiner à dépasser les 5°C au cours du week-end à venir.