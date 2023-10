Pluie-inondation : les Alpes-Maritimes en vigilance rouge, les établissements scolaires du département fermés vendredi

Les pluies vont être très fortes. Les écoles, collèges et lycées seront même fermés vendredi, indique la préfecture du département. Dans la nuit de jeudi à vendredi, entre 4h et 10h du matin, les habitants des Alpes-Maritimes sont appelés à la plus grande vigilance, notamment dans les vallées et les zones urbanisées.

Dans un bulletin publié à 16h ce jeudi, Météo-France alerte sur les conséquences des pluies diluviennes avec des cumuls très importants de 200 millimètres d’eau en peu de temps, voire 250 ml par endroit. À ces précipitations s'ajoute un vent soufflant à 100km/h en rafale. Un épisode bref mais dangereux qui devrait se calmer vendredi après-midi.