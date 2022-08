Juillet 2022, l'un des plus chauds jamais enregistrés dans le monde

Le mois dernier fut l'un des juillets les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, a indiqué mardi l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence spécialisée de l'ONU basée à Genève.

"Le monde vient de connaître l'un des trois mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés. Et évidemment, comme nous le savons tous, une vague de chaleur très prolongée et très intense a touché certaines parties de l'Europe", a déclaré la porte-parole de l'OMM, Clare Nullis, en conférence de presse. Des températures supérieures à 40°C ont en effet été observées dans certaines parties du Portugal, de l'Espagne, de la France et, encore plus étonnant, du Royaume-Uni, où la barre des 40°C a été franchie pour la première fois, selon le rapport de l'OMM. De quoi faire dire au professeur Petteri Taalas, le secrétaire général de l'OMM le 18 juillet dernier, que "ce type de vague de chaleur est la nouvelle norme".