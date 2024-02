Jusqu'à 13 degrés au-dessus des normales : la France vit la quinzaine de février la plus chaude jamais enregistrée

Avec une moyenne des températures proche de 9,7°C, le début du mois est particulièrement doux. Si bien que le pays a traversé la première quinzaine de février la plus chaude jamais observée. Localement, les températures sont jusqu'à 13 degrés au-dessus des normales de saison.

L'hiver n'échappe pas aux records de température. Après un été particulièrement chaud, la France vient d'enregistrer la première quinzaine de février la plus douce jamais observée, selon Météo-France. Avec un indicateur thermique national proche de 9,7°C, elle bat le précédent record qui remontait à 2002.

Ce jeudi était le jour le plus chaud

En moyenne, les thermomètres à travers le pays affichaient une température plus élevée de 0,2°C par rapport au précédent record. À noter que ce 15 février est même le jour le plus chaud de l'hiver 2024 à l'échelle nationale, avec 12,5 °C de température moyenne enregistrée. Soit 6,5 °C de plus par rapport à la normale, calculée à partir de la moyenne des températures observées entre 1991 et 2020.

Localement, il a pu faire jusqu'à 27°C, en plein hiver, ce jeudi après-midi, comme dans le sud-ouest. Soit, jusqu'à 13°C au-dessus des normales, avec des valeurs dignes d'un début d'été. Hier, l'indicateur thermique moyen s'élevait à 11,6°C, "soit près de deux fois la normale".

Depuis près d'un mois, la température moyenne est systématiquement plus douce que la normale. Reste que, désormais, les températures s'orienteront à la baisse à partir de vendredi après-midi. Malgré la chute qui sera localement marquée, on perdra jusqu'à 10°C en 24 heures, aucune période de froid n'est prévue au cours des huit prochains jours.