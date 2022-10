Jusqu'à 32°C fin octobre : pourquoi de telles chaleurs sont exceptionnelles si tard dans l'année

Octobre 2022 s'annonce même comme "le plus chaud jamais mesuré en France", là aussi depuis le début des mesures météorologiques, ajoute Météo France. La température moyenne sur le mois devrait avoisiner voire dépasser les 17°C, soit trois à quatre degrés au-dessus des normales de saison. Ce décalage est l'un des plus importants enregistrés au cours des vingt dernières années, puisque le seuil des trois degrés au-dessus de la normale n'a que très rarement été dépassé : à peine cinq fois depuis 2002, la dernière en date remontant à février 2020.

"Cette anomalie n'est pas ponctuelle. Elle est récurrente sur toute l'année", met en garde Serge Zaka. En effet, l'année 2022 a jusqu'alors été marquée par de nombreux records de chaleur, des épisodes chauds de longue durée avec un été caniculaire, et une sécheresse inédite. Un phénomène directement lié au changement climatique, qui rend les vagues de chaleur plus intenses et plus fréquentes, mais aussi plus allongées dans le temps, commençant tôt dans l'année et finissant plus tard.