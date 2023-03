Météo : la barre des 30°C dépassée dans plusieurs villes du Sud-Ouest, fin mars !

Cette douceur est due à une dépression atlantique qui, ralentie par un anticyclone en place sur la France, a fait remonter une masse d’air très doux sur le pays, dans des courants de sud. Elle est aussi alimentée par un effet de foehn - réchauffement soudain d'une masse d'air après avoir franchi une chaîne de montagnes - au pied de l'ouest des Pyrénées. Dès jeudi, un temps instable s'invite sur les deux tiers nord du pays, avec l'arrivée d'une dégradation pluvieuse et venteuse par la Bretagne en fin de journée. Les températures minimales iront de 7 et 12 degrés. Les maximales atteignent 14 à 18 degrés sur la moitié Nord et le Sud-Est. Elles sont en nette baisse sur le Sud-Ouest et n'affichent plus "que" 21 à 24 °C.