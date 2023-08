La nuit dernière, l’une des plus fraîches de l'été dans le sud de la France

Dans la nuit du 7 au 8 août 2023, les thermomètres ont vu leur température chuter dans l’hexagone. En cause, une masse d'air frais déjà présente sur l'hexagone et un ciel très dégagé. À Marseille, il n'a fait "que" 13.1°C, signant ainsi le record de la température la plus froide pour la période de la première quinzaine d'août. "Il faut remonter au 6 août 1987 pour trouver une température plus basse" durant cette période, indique Météo-France dans un bulletin d'information.