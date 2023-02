Météo : les Pyrénées-Orientales en alerte neige

En plein brouillard, au bord d'une route enneigée, des chauffeurs poids lourds patientent depuis 6h ce mardi matin. "Là, on est bloqués sur le côté puisqu'il y a une interdiction aux plus de 19 tonnes. Donc, on est obligés de rester là" ; "On attend jusqu'à 18h ce soir. Mon patron m'attend. J'ai du travail encore", lancent deux conducteurs. Des axes routiers sont bloqués pour les camions en raison d'une vigilance orange neige et verglas dans les Pyrénées-Orientales.