VIDÉO - Quel temps fait-il ce mardi 4 avril ? Découvrez les prévisions météo

Les gelées matinales gagneront du terrain avec des minimales de -4 à 0 degrés du Massif Central au Grand Est, de -1 à +3 degrés de la Normandie aux Hauts-de-France jusqu'au Centre-Val-de-Loire et en Rhône-Alpes. On attendra 0 à 5 degrés ailleurs, 5 à 10 degrés sur le golfe du Lion. Les maximales afficheront de 10 à 13 degrés des frontières du nord jusqu'à l'Auvergne, elles atteindront 13 à 15 degrés ailleurs et jusqu'à 17 à 18 degrés dans le Sud-Ouest.