Moins de 30h dans certaines régions : la France a connu un faible taux d'ensoleillement en décembre et en janvier

Si l’on se penche sur les cartes de Météo-France (ci-dessous) qui indiquent en bleu les régions où les taux d’ensoleillement sont les plus bas, on voit que ce déficit excède souvent les 30% sur un axe allant du sud-ouest au nord-est. Ainsi, Auxerre dans l’Yonne n’a comptabilisé que 26 heures de soleil depuis le début du mois. Tandis qu'à Charleville-Mézières, on note 27 heures de soleil contre une moyenne de 50 heures en janvier.

Le sud-ouest n’est pas mieux loti. À Gourdon dans le Lot, le soleil n’a brillé que 32 heures alors que la normale d’un mois de janvier est de 92 heures. Et sur l'ensemble du mois, "la commune de Brive, en Corrèze, n'a connu que 32h21 de soleil au 26 janvier, un chiffre proche de son record le plus faible de 33h12 de soleil en janvier 2018", souligne Météo-France. Quant à la région Rhône-Alpes, on remarque que "Grenoble n'a eu que 41h15 de soleil, contre 48h16 en janvier 2001".