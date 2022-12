Neige et verglas : ce qu'il faut faire et ne pas faire pour adapter sa conduite

Second conseil : modifier sa conduite pour éviter de perdre le contrôle de son véhicule. "Si on est pris au dépourvu par l'arrivée du froid, il ne fait pas se mettre en danger : il faut une allure adaptée, et garder ses distances de sécurité pour ne pas se faire surprendre", estime le responsable des centres de formation à la sécurité automobile. Notamment dans la mesure où on ne sait jamais comment va réagir le véhicule qui se trouve devant : "La voiture de devant aura peut-être des pneus adaptés, et donc une distance de freinage plus courte que nous."

Sur Facebook, la gendarmerie du Jura a, elle, rappelé l'importance de conduire en sur-régime en utilisant le frein moteur pour maintenir l'adhérence au sol.

Et comment faire lorsque le verglas prend le dessus ? "Si cela arrive, il ne faut pas accélérer ou freiner brusquement. Il faut aussi utiliser son frein moteur pour avoir un ralentissement anticipé et optimisé au maximum", recommande Gérôme Letoffet.