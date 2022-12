Neige et verglas en Ile-de-France : mercredi, le trafic aérien "fortement perturbé" à Paris-Orly et Paris-CDG

Pagaille en vue. À cause de l'épisode de froid accompagné de possibles chutes de neige et de pluies verglaçante, l'Ile-de-France se prépare. S'il a été demandé mardi soir à tous les habitants de la région de limiter leurs déplacements mercredi et de privilégier le télétravail, la Direction générale de l'aviation civile (Dgac) indique de son côté que, mercredi, "le trafic aérien sera fortement perturbé au départ et à l’arrivée des aéroports Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly" par ces intempéries.