Orages : quatre départements du Sud-Ouest en vigilance orange

Alors qu'une partie de l'Hexagone tentera de trouver un coin d'air frais, ce samedi 17 juin, une portion du territoire essaiera d'éviter les orages. Car Météo-France a placé, tôt samedi matin, quatre départements du Sud-Ouest en vigilance orange : les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Dans ces départements, des rafales de vent et des chutes de grêle sont attendues. L'agence météorologique évoque une "dégradation orageuse en provenance d'Espagne concernant le sud de l'Aquitaine et l'ouest de Midi-Pyrénées entre la fin de journée et le milieu de nuit prochaine."

Et de préciser : "Les orages les plus forts concernent essentiellement les départements en vigilance orange. Toutefois, le risque pourra être étendu à certains départements limitrophes selon l'évolution de la prévision."