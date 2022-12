Pluies et inondations : deux départements bretons en alerte orange

La prudence est de mise. Dans son dernier bulletin, Météo France a mis l'accent sur les intempéries attendues ce vendredi dans l'est de la France. "Un temps perturbé va concerner l'ouest de la Bretagne ce vendredi et samedi, apportant d'importants cumuls de pluie", annonce le service de météorologie. "Ces pluies s'accompagneront de vents forts de sud-ouest ainsi que de fortes vagues sur le littoral du sud Finistère et de l'ouest du Morbihan", ajoute-t-il. Conséquence directe, ces deux départements sont placés en vigilance pluies et inondations, à partir de 15h.