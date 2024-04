Météo : les premiers 30 degrés de 2024 observés dans le Sud-Ouest

Météo-France confirme que la chaleur s'amplifie sur tout l'Hexagone. Les premiers 30 degrés de 2024 ont ainsi été observés dans les Pyrénées-Atlantiques. À Orthez, la température est montée jusqu'à 31,8°C.

La chaleur arrive doucement, mais surement. Météo France a annoncé que les premiers 30 degrés de 2024 ont été observés dans les Pyrénées-Atlantiques. À la station d'Orthez, ouverte en 1994, la température est montée jusqu'à 31,8°C. "C'est la troisième fois que ce seuil est dépassé avant ou pendant une première décade d'avril", souligne Météo-France qui avait mesuré 30,4°C le 29 mars 2023, et 30,1°C le 8 avril 2011.

30 degrés dans le Sud-Ouest

Les 30 degrés ont été atteints ou approchés dans plusieurs stations du Sud-Ouest, dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, ou encore la Gironde. "La douceur s'accentue sur le pays sous l'effet de la dépression Olivia, rapidement relayée par la dépression Kathleen sur l'Atlantique", précise le bulletin météo. Ce phénomène fait remonter de l'air chaud sur la France en provenance de l'Afrique du Nord. Un pic de chaleur est attendu dans toute la France ce samedi.

Le beau temps s'était déjà invité dans le Sud-Ouest ce vendredi avec 29°C à Bordeaux (+12), 28°C à Tarbes (+13), 27°C à Biarritz (+11) ou 24°C à Limoges (+10). Il a fait 20°C à Nantes et 19°C à Paris (+3). "Demain, l'air chaud va remonter plus au nord, et on atteindra les premiers 25 degrés de l'année sur plusieurs stations dans la moitié nord", prévoit Météo-France. Quant au Nord-Ouest et les départements bordant la Manche, les températures resteront plus modérées.